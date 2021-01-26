Survivor Merve kimdir, nereli? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı Merve Aydın kaç yaşında, boyu kaç?
Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında bulunan Merve Aydın hayatı merak konusu oldu. Başarılı bir sporcu olan Survivor Merve Aydın kilosu ve boyu da araştırılıyor. Yarışmada sergilediği performans ile adından söz ettiren Survivor Merve hakkında detaylı bilgi haberimizde...
Merve Aydın, Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımındaki performansıyla dikkat çeken isimlerden. Milli basketbolcudur ve birçok takımda oyunlarda büyük başarı yakaladı. Merve Aydın Instagram hesabı sorgulanıyor. İşte, Survivor Merve Aydın hayatı ve biyografisi...
MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Aydın, 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğdu ve 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür.
Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri
2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
Basketbolu Geliştirenler Derneği
2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi
2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
2020- İspanya C.B Al-Qázeres