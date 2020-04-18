Survivor Nisa kimdir, nereli? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, mesleği ne?
Survivor dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dün yayınlanan bölümde Sercan ve Nisa arasında yaşanan konuşma ekranlara damga vurdu. Ekranların sevilen programında Gönüllüler takımında yarışan Nisa'nın yaşamı ise merak konusu oldu. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?
Survivor Nisa ve Sercan ile ilgili haberler gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Survivor'ın dün ekranlara gelen bölümünde Sercan'ın Nisayı çağırıp konuşması dikkat çekti. Gönüller takımında yarışan Nisa performansı ile adından söz ettiriyor. Peki Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli? İşte detaylar...
SURVIVOR NİSA KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'da doğdu. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O sene de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. Küçük yaşlarda sporla ilgili olan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
15 yaşında yüzmeyi bıraktıktan sonra bir takım oyunu olan voleybola yöneldi. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.