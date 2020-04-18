Hafta içi her gün yayınlanan Survivor'da yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Survivor'da her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden hırslı yarışmacılar bulunuyor. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler formatında devam ediyor. Peki Gönüllüler takımında yarışan Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

Survivor'da ödül oyununda oynamayan Nisa'dan ilk açıklama geldi







Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde herkesin merak ettiği konuya Nisa açıklık getirdi. Survivor son bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, voleybol oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde Nisa, oynamak istemediğini söyledi. Nisa, bu tavrı sonrasında büyük tepki almıştı. 14 Nisan 2020 tarihli Survivor 46. bölümde Nisa, dünkü oyunda neden öyle davrandığını, neden oynamak istemediğine dair açıklama yaptı.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Nisa'ya tepki: İlk kez görüyorum





Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde ödül oyununda oynamak istemeyen Nisa’nın hareketleri herkes tarafından tepki gördü. 13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda kum sahada voleybol oynayarak mücadele etti. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım Gönüllüler oldu. Oyun sonrasında Gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa’nın yaptıkları için ise “İlk kez görüyorum” diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.

Survivor Yasin ve Nisa nehirde yüzdü





Survivor 2020'nin 49. bölümünde gönüllüler takımından Yasin ve Nisa nehirde yüzdü.

Survivor 2020 Ünlüler ile Gönüllüler yeni bölümde haftanın en eğlenceleri anlarından birini Nisa ve Yasin yaşadı. 17 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Survivor 49. bölümde Nisa ile Yasin, nehirde çocuklar gibi eğlendiler. İlk Nisa, ardından Yasin nehire atladı. Sonra Evrim’i nehirden çıkarmaları için çağırdılar. Evrim’in tepkisi ise görülmeye değerdi.