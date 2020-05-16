Survivor Nisa neden yok, nerede? Survivor Nisa'nın durumunu Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2020 sezonu Ünlüler - Gönüllüler formatıyla devam ediyor. Heyecan dolu bölümlerin ekrana geldiği Survivor'da nefes kesen parkur alanları izleyiciyi ekrana kilitliyor. İzleyiciler ise Survivor yarışmacıları hakkında bilgi almak için arayışa geçiyor. Survivor yarışmacıları arasında en çok merak edilen isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı. Peki Survivor Nisa nerede, neden yok, elendi mi? Survivor Nisa kaç yaşında - nereli? İşte biyografisi...

SURVİVOR NİSA NEREDE, NEDEN YOK?

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 77'nci bölümünde; gönüller takımından Nisa Bölükbaşı, ödül oyununa çıkmadı. Acun Ilıcalı, Survivor Nisa için açıklama yaptı.

Programın ilerleyen saatlerinde Acun Ilıcalı, Nisa’nın klinikte olmasının sebebini "Psikolojik" diyerek, tek kelimeyle cevapladı.



SURVİVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.