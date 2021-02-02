Survivor Poyraz kimdir, boyu kaç? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Yiğit Poyraz biyografisi

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Yiğit Poyraz, adada yaşanan tartışmalarda öne çıkan isimlerdendir. İzleyiciler, 'Survivor Poyraz'ın boyu ve kilosu kaç?' sorusuna yanıt arıyor. Yiğit Poyraz hayatına dair detaylar yoğun olarak aratılıyor. İşte, Survivor Yiğit Poyraz biyografisi...

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Gönüllüler Takımı’nda yer alan Yiğit Poyraz, 1.80 boyunda ve 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır. Yiğit Poyraz, Instagram’da şu anda 4 bine yakın takipçiye sahiptir.