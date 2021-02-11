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11.02.2021 - 22:27 |

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz hangi üniversitede okudu, nereli?

Yiğit Poyraz 2021 Survivor yarışmacıları arasında öne çıkıyor. Survivor Poyraz, geçtiğimiz haftanın Gönüllüler takımında SMS birincisi oldu. Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Survivor Yiğit Poyraz'ın yaşamı merak ediliyor. Peki Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? İşte yaşamı ile ilgili detaylar...

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz hangi üniversitede okudu, nereli?
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Survivor'da yarış tüm hızıyla devam ediyor. Yiğit Poyraz, Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışıyor. Poyraz, yarışmadaki performansı ile programının öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Peki Survivor Poyraz kimdir, hangi üniversitede okudu?

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Poyraz, 6 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor.

Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
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