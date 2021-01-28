Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor 2021 kadrosu Gönüllüler takımında mücadelede eden Yiğit Poyraz düzgün fiziği efendi kişiliği ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor'da her geçen hafta artan açlık ve zorlu koşullar ile birlikte geçtiğimiz hafta Ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan ile sözlü olarak kavga eden Yiğit Poyraz artık sana abi yok terbiyesizlik yapan kimseye abi yok sözleri ile dikkat çekmişti. Bu hafta Survivor'da SMS birincisi olan Yiğit Poyraz eleme adayı olarak takımdan Duygu Serap Salman'ın ismini vermişti. Peki Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Poyraz yarışmada kendi soyadına atıfta bulunarak 'Bu sene Survivor'da poyraz sert esecek' şeklinde iddialı bir cümle de kullandı. Sosyal medya hesabında antrenman videolarını paylaşan Yiğit Poyraz, Instagram’da şu anda 4 bine yakın takipçiye sahiptir.

Survivor’da bu yıl ilk kez rekabet edecek olan Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo. Son olarak tekstil mümessilliği yapan Poyraz, aslında personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor.

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU

Survivor 2021 gönüllüler takımı şu isimlerden oluşuyor; Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel, Hanzade Ofluoğu, Emin Günenç, Duygu Serap Salman, Baran Köse Steven Salam, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Uğurtan Dora, Yunus Emre Karabacak.