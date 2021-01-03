Survivor Reşat kimdir? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, nereli?

TV8'in çok izlenen yarışma programı Survivor, yeni sezonu yayınlanıyor. Kullanıcılar Survivor ünlüler gönüllüler kadrosunu, yarışmacıları sorguluyor. Gönüllüler takımında yer alan Survivür Reşat ise Trabzon'dan yarışmaya katılıyor. İşte, Survivor Reşat biyografisi...

SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan yarışmacı, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medyada yer alan Hacıahmetoğlu, uzun süre özel bir şirkette çalıştı ve Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.