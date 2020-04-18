Survivor Sercan -Nisa konuşmasında sonuç ne oldu? Nisa'nın cevabı belli oldu! Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi?

Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde açık artırma sırasında Sercan'ın Nisa'ya jest yapması aşk iddialarını gündeme getirmişti. Acun Ilıcalı ise bu olay üzerine açıklama yapmıştı. İzleyicilerin merakla beklediği konuşma dün Survivor'da yayınlandı. Sercan ve Nisa'nın konuşmasında neler olduğu araştırılıyor. Peki Survivor Nisa ve Sercan sevgili mi? İşte merakla beklenen konuşma...

Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında Nisa'ya jest yapması ve "Nisa'ya kıyamıyorum" sözü ikili arasında aşk mı var? sorusunu akıllara getirdi.

Survivor 49.bölüm fragmanında ise Survivor Sercan'ın Nisa'yı konuşmaya çağırması dikkat çekti.Survivor'da beklenen Sercan ve Nisa görüşmesi dün ekranlara geldi.

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etti.

Sercan konuşmada,"Yani senin için bir sakıncası var mı, yok mu o konuda. Tabii bir de Survivor’dayız sonuçta bir şeyin içindeyiz. İnsan böyle duygusal bir şey de yaşıyor. Kendi içinde ne bileyim farklı yani. Normal hayatından çok farklı burası. Bilmiyorum anladın mı? Yani sen ne düşünüyorsun? " ifadelerini kullandı.

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diye cevap verdi.