Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı
Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım dokunulmazlık oyunu sırasında yeniden sakatlandı. Sercan Yıldırım'ın sakatlanmasının ardından oyuna Ersin Korkut ile devam edildi. Peki Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, yarışmaya neden devam edemedi?
Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım'ın sakatlığı dokunulmazlık oyunu esnasında yeniden nüksetti. Doktorun kontrolünün ardından oyuna devam edemeyen Sercan Yıldırım'ın yerine oyuna Ersin Korkut devam etti. Peki Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.