Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da büyük mücadele devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden hırslı yarışmacılar elinden gelenin fazlasını yapıyor. Zor yaşam şartları altında ter döken Survivor yarışmacıları, izleyici tarafından merak ediliyor. Bu isimler arasında yer alanlardan biri de Sercan Yıldırım. Peki Survivor Sercan kimdir? Survivor Sercan nereli? Survivor Sercan kaç yaşında?

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.