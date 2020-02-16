Survivor yarışmacıları kimler? İşte Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosu

İlk olarak izleyici ile 22 Mart 2005 tarihinde buluşan Survivor'ın 2020 sezonu başladı. Takımlar belli oldu. Ünlüler takımında yine birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Gönüllüler takımında ise yin iddialı isimler var. İlk bölümü heyecanla bekleyenler şimdi Ünlüler ve Gönüllüler takımının kadrosunu öğrenmek için "Survivor yarışmacıları kimler?" diye soruyor.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Uğur Pektaş

Aycan Yanaç

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Perviz Abdullayev

Elif Yıldırım Gören

Barış Murat Yağcı

Tuğba Melis Türk

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Ersin Korkut

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Tayfun Erdoğan

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Burak Yurdugör

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

2020 SURVIVOR DEĞİŞİKLİKLERE SAHNE OLACAK

Tv8 ekranlarında bu akşam başlayacak olan 'Survivor 2020' mücadelesi öncesi, yarışmanın kritiğinin yapıldığı 'Survivor Panorama' başladı. Programın bugünkü canlı yayın konuğu da Acun Ilıcalı oldu. 'Survivor' hakkında merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlatan Acun Ilıcalı, zorlu bir maraton olacağını söylerken yarışmadaki değişikliklerden de bahsetti.

'Survivor'ın yeni sezonunda "Performans Ligi" uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı. Peki Survivor Performans Ligi nasıl uygulanacak?

Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak.

Malubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak.

Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak.

Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.