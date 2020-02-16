Survivor yarışmacıları kimler? İşte Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı kadrosu
Survivor 2020'nin ilk bölümü bu akşam ekrana geliyor. Yeni sezonda birbirinden ünlü isimler kadroda yer alırken Gönüllüler takımında da iddialı isimler adından söz ettireceğe benziyor. Survivor izleyicileri ilk bölümü kaçırmak istemezken bir yandan da "Survivor yarışmacıları kimler?" sorusunu sorarak Ünlüler ve Gönüllüler takımının kadrosunu öğrenmek istiyor.
İlk olarak izleyici ile 22 Mart 2005 tarihinde buluşan Survivor'ın 2020 sezonu başladı. Takımlar belli oldu. Ünlüler takımında yine birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Gönüllüler takımında ise yin iddialı isimler var. İlk bölümü heyecanla bekleyenler şimdi Ünlüler ve Gönüllüler takımının kadrosunu öğrenmek için "Survivor yarışmacıları kimler?" diye soruyor.
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Uğur Pektaş
Aycan Yanaç
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Perviz Abdullayev
Elif Yıldırım Gören
Barış Murat Yağcı
Tuğba Melis Türk
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Ersin Korkut
SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Tayfun Erdoğan
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Burak Yurdugör
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
2020 SURVIVOR DEĞİŞİKLİKLERE SAHNE OLACAK
Tv8 ekranlarında bu akşam başlayacak olan 'Survivor 2020' mücadelesi öncesi, yarışmanın kritiğinin yapıldığı 'Survivor Panorama' başladı. Programın bugünkü canlı yayın konuğu da Acun Ilıcalı oldu. 'Survivor' hakkında merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlatan Acun Ilıcalı, zorlu bir maraton olacağını söylerken yarışmadaki değişikliklerden de bahsetti.
'Survivor'ın yeni sezonunda "Performans Ligi" uygulamasına geçileceğini söyleyen Ilıcalı, yeni kuralın nasıl uygulanacağını şöyle anlattı. Peki Survivor Performans Ligi nasıl uygulanacak?
Survivor'da bu yıl haftalık puanlama sistemi getirildi. Bu kurala göre yarışmacının katılacağı her oyun 1 puan, kazandığı bire bir mücadele 2 puan, kazanılan her takım oyunu da 1 puan olacak.
Malubiyetler için de kaybedilen her bire bir oyun eksi 2 puan, takım oyunu ise eksi 1 puan olarak hanelere yazılacak.
Pazar akşamları açıklanacak bu puan tablosu neticesinde, haftanın şampiyonluğu için her takımdan ikişer oyuncu yarışacak.
Survivor izleyicilerinin de bu puanlama konusunda tahminde bulunacağını söyleyen Ilıcalı, hem yarışmacılar hem de seyirciler için sürpriz ödülleri olduğunu da sözlerine ekledi.