Survivor'da Bil bakalım, derbi ve tartı yarışmalarını kim kazandı? İşte Survivor'da yarışmayı kazanan takımlar...

Survivor'da birleşme partisi öncesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında birbirinden zevkli üç oyun oynandı. Acun Ilıcalı'nında dahil olduğu yarışmalarda kahkahalar bir an olsun eksik olmadı. Survivor dün akşam ekrana gelen ilk bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı'nın dahil olduğu Bil Bakalım yarışması oynanadı.

BİL BAKALIM YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor'da Bil Bakalım yarışmasında Acun Ilıcalı Gönüllüler takımında Murat Ceylan ise Ünlüler takımda mücadele etti. Oyunun başlarında farkını ortaya koyan Ünlüler takımına rağmen Acun Ilıcalı ile birlikte yarışan Gönüllüler takımı kısa süre içerisinde toparlandı ve mücadelede eşitllik sağlandı. Survivor Bil Bakalım ödül oyununu bir sayı farkla Ünlüler takımı kazandı

DERBİ MAÇI KİM KAZANDI?

Survivor'da her yıl gelenek haline gelen futbol maçları oynanıyor. Bu yılda Survivor 2020 kadrosunda yer alan isimler arasından karışık olarak oluşturulan futbol takımı ile Acun Ilıcalı'nın takımı arasında kıyasıya bir futbol müsabakası oynandı. Maçın anlatımında Ertem Şener ve Ümit Karan yer alırken kıyasıya rekabeti 1 sayı farkla Acun Ilıcalı'nın takımı kazandı. Survivor 2020 kadrosunda Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç gibi futbol kariyeri olan isimlerin yanı sıra geçmişinde futbolcu olan isimler olan Sadık, Yasin yer aldı. Tüm bunların yanı sıra Survivor 2020 kadrosunda Ersin'in performansı oldukça dikkat çekiciydi.

SURVİVOR TARTI OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşamın son oyunu tartı oyunu oldu. Tartıya çıkan yarışmacıların kilolarını yarışmacı arkadaşları tahmin etmeye çalıştı. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı tartı oyununda son saniyelerde bütün takımlarda yer alan isimler tartıldıktan sonra Survivor kamera arkası ekibinden iki kişinin kilosu hakkında tahminlerde bulunuldu. Survivor tartı oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu ve bir sonraki ödül oyununda iki kat yemek yeme hakkı kazandı. Öte yandan orantısal olarak en fazla klo kaybeden iki isimde ileride açıklanacak olan sürpriz ödülün sahibi oldu. En çok orantısal kilo veren Erkeklerde Yasin Obuz olurken kadınlarda ise Elif Yıldırım Gören oldu.