Survivor'da kim elendi? Survivor 2020'de şaşırtan gelişmeler

Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri izleyici karşısına çıkan Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu yıl Ünlüler - Gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor'ın ilk bölümlerinden bu yana yaşanan diskalifiye durumları, hem yarışmacıları hem de izleyenleri oldukça şaşırtıyor. TV8 kanalının sahibi ve Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde iki ismin daha diskalifiye olduğunu dile getirdi. Peki Survivor'da kimler, neden diskalifiye oldu? Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 10. bölümünde oynanan Dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımından ilk eleme adayı ise belli oldu. Peki Ünlüler takımından eleme adayı olan isim kim?

ELEME ADAYI KİM?

Survivor Ünlüler takımından Derya Can bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA KİMLER DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor'da Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Yeni bölümde Survivor'a iki yarışmacı daha katılacak. Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler "Survivor'da yeni yarışmacılar kimler?" diye soruyor.

SURVİVOR ERMAN KİMDİR?





Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.

Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.

SURVİVOR FATMA KİMDİR?





Fatma Günaydın Survivor 2020 gönüllüler takımına dahil olan isimler arasında yer alıyor.

Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, Ben Fatma Günaydın. 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdum. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. Buna kendimde dahil. Biz 7 kişilik bir aileyiz. 5 kardeşiz. Ailenin en küçüğü benim. 3 ablam 1 abim var. Ben sürpriz ve kurtarıcı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Sebebi ise; doktorun abimin doğumunda, annemin karnında gazlı bez unutması. Ben dünyaya gelmeseydim eğer bu gazlı bez annemin yaşamını sonlandırabilirdi. İçimdeki kurtarıcı ve mücadeleci ruhun hayatımın her noktasında ve zorluğunda yanımda olduğuna ve olacağına inanıyorum. 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımındaydım. Bacaklarım çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatıma son verdim. Derslerden kaytarmak için okuldaki bütün spor aktivitelerine adımı yazdırırdım bu sayede içimdeki spor aşkını keşfettim. Lisede gezmeyi çok seven bir kızdım asla yerimde durmayı sevmezdim. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudum. Küçükken bebeklerimi giydirmek ve elbise dikmek benim en sevdiğim oyundu ve bunu meslek edindim. İlk iş hayatıma BKM yapımdabaşladım ve çok güzel projelerde çalıştım. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon)

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ingilizce öğrenmek için bir anda sadece sırt çantamı alıp Malta’ya gittim. 6 ay tek başıma orada yaşadım ve bu benim hayatım için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Kendi gücümü, özgüvenimi, isteyip de başaramayacağım hiç bir şey olmadığını, tek başıma ayaklarımın üzerinde nasıl durduğumu, korkularımı ve korkusuzluklarımı keşfettim. Farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyorum. En büyük fobim karanlıkta tek başıma uyumaktır. Doğayı ve hayvanları çok ama çok seviyorum. Doğada olduğum zaman kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Çicekleri çok ama çok seviyorum. Bu yazdıklarımdan çok daha fazlası olduğumu gösterebilecek bir şey olsun istedim hayattan ve oda oldu. Bu da bir gün kendimi Survivor’da görmekti. Şimdi de defterime yeni bir sayfa ekliyorum bunun adı Survivor. Artık sadece benim için Survivor’dan sonrası var.

SURVİVOR DİSKALİFİYE NEDEN YAŞANDI?

Survivor'da Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek. Fatma'nın durumuna gelince, doktorumuz tarafından yapılan bütün incelemelerin sonunda ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarıda olduğunu gördük. Fatma maalesef yarışmaya devam edemeyecek." diye belirtti.

SURVİVOR 2020 YENİ YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları henüz açıklanmadı. Survivor'da yeni yarışmacılar, 11. bölümde yarışmaya dahil olacak. İşte Survivor 11. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI