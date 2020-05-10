Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 2020'de bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte ilk eleme adayı

Survivor'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ederken bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıya mücadeleye Yasin'in Evrim'e bağırması ve sonrasında Acun Ilıcalı tarafından Yasin'in ihraç edilmesi damga vurdu. Survivor'da ilk dokunulmazlığı Ünlüler takımı 10-8'lik skorla kazandı. Konseyde Berkan'ın isminin çıkmasının ardından Evrim ve Berkan arasında gerilimin dozu yükseldi. Peki Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı 10-8'lik skorla haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Yasin'in oyundan ihraç edilmesi damga vurdu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu. Berkan'ın elenme adayı olmasının ardından Evrim'in açıklamaları konseye damga vurdu.

SURVİVOR 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE ERSİN'E ÜZÜCÜ HABER!

Survivor 2020 yeni bölümde konseyde Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunuyor. Konseyin Survivor tarihine damga vuracağını ve kötü bir haber vereceğini duyurmasının ardından Ersin Korkut'un köpeği Mes'in öldüğü haberini veriyor. Gönüllüler takımından Evrim, Cemal Can başta olmak üzere tüm herkes gözyaşlarına boğluyor.