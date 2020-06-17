17.06.2020 - 08:11 |
Survivor'da kim elendi? İşte Survivor SMS birincisi ve listenin tamamı (16 Haziran 2020)
Survivor'da dün ada konseyi heyecanı yaklaştı. Kıyasıya rekabetin olduğu programda dün ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ada konseyinden en az oyu alan ismi açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasından sonra adaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor SMS listesi ve birincisi...
Survivor'da dün ada konseyi sonrasında çeyrek finale kalan 8 isim belli oldu. Mavi takımın iki dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonrasında Elif hariç tüm takım eleme adayı olmuştu. Survivor'da yaşanan eleme konseyi düğn ekranlara geldi. Survivor'da elenen isim belli oldu. İşte Survivor'da elenen isim ve SMS listesi...
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Eleme adayları, Yasin, Sercan, Evrim ve Ardahan olmuştu. Dün gerçekleştirilen ada konseyinde elenen ismin Ardahan olduğu açıklandı.
SURVIVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Elif
Berkan
Cemal Can
Nisa
Barış
Yasin
Evrim
Sercan
SURVıVOR 18.HAFTA MAVİ TAKIM SMS SIRALAMASINDA BİRİNCİ KİM OLDU?
1.Yasin
2.Sercan
3.Evrim
4. Ardahan