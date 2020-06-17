Survivor'da kim elendi? İşte Survivor SMS birincisi ve listenin tamamı (16 Haziran 2020)

Survivor'da dün ada konseyi sonrasında çeyrek finale kalan 8 isim belli oldu. Mavi takımın iki dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonrasında Elif hariç tüm takım eleme adayı olmuştu. Survivor'da yaşanan eleme konseyi düğn ekranlara geldi. Survivor'da elenen isim belli oldu. İşte Survivor'da elenen isim ve SMS listesi...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme adayları, Yasin, Sercan, Evrim ve Ardahan olmuştu. Dün gerçekleştirilen ada konseyinde elenen ismin Ardahan olduğu açıklandı.

SURVIVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Elif

Berkan

Cemal Can

Nisa

Barış

Yasin

Evrim

Sercan

SURVıVOR 18.HAFTA MAVİ TAKIM SMS SIRALAMASINDA BİRİNCİ KİM OLDU?

1.Yasin

2.Sercan

3.Evrim

4. Ardahan