Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? (27 Nisan) Survivor 60. yeni bölüm fragmanında kavga!

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 27 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam voleybol oyununda takımlar karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve ödülün Villada konaklama Luna park kuzu cevirme bakim seti olduğu oyunu kazanan takımı 10-8 skoruyla Gönüllüler oldu.



SURVIVOR 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



