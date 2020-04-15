Survivor'da takımlar mı değişti? Survivor 2020'de kim hangi takıma geçti? İşte yeni Ünlüler - Gönüllüler takımı

Haftanın 7 günü yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da byüük değişiklik yaşandı. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler formatında başladı. Fakat her hafta elenen isimler ve sakatlanan yarışmacıların Survivor'a veda etmesi sonrasında takımlar arasında denge sağlanamadı. Bir takımın, diğer takıma göre daha güçlü olması Survivor'da değişiklik yaşanmasına neden oldu. Survivor 2020'de dün akşam takımlar değişti. Peki Survivor'da kim hangi takıma geçti?

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışan Berkan, Gönüllüler takımına geçti. Gönüllüler takımında yarışan Yunus Emre ise Ünlüler takımına geçti. Böylelikle Survivor takımları arasında denge sağlanmış oldu.

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