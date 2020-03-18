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18.03.2020 - 14:25 | | UMUT ÜNVER

Tamer Karadağlı: Az para alan oynamasın!

Oyuncu Tamer Karadağlı, iş insanı Murat Karabova ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahvaltı yapan ikili, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tamer Karadağlı: Az para alan oynamasın!

Son günlerin gündemi olan corona virüs hakkında konuşan Tamer Karadağlı, "Tabii ki kendimizce önlem alıyoruz, bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Dezenfekte ürünleri ve bol bol kolonya kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz" dedi.

Tiyatro oyunlarını oynamadığını belirten Karadağlı, "Tiyatro şimdilik askıya alındı, malum sebeplerden dolayı bir süre oynamayacağız. İnşallah bu çok uzun süreli bir durum olmaz, ülkemizin için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Dizilerde erkek ve kadın oyuncular arasında eşitsizlik olduğu iddiası hakkında yorum yapan Karadağlı, "Eşitsizlik varsa, az para alan oynamasın" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Engelsiz Yaşam Derneği'nde annesinin tablosunu satın alan Karabova'ya övgü dolu sözler sarf eden oyuncu, "Murat Bey'e bir kez daha teşekkür ederim, böyle hayır işlerine destek olduğu için. Bunlar bizim için çok önemli şeyler" şeklinde konuştu. 

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Cadde Yazarları

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