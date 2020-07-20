20.07.2020 - 14:53 |
Tan Taşçı 4 ay sonra sahnede
Pandemi sürecinde 4 aydan fazla süredir sahneden uzak kalan şarkıcı Tan Taşçı, sezonun ilk konseri için Bodrum'da sahne aldı.
Geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da aralıksız üç saat sahnede kalan Tan Taşçı, hem sahneyi hem seyircisini çok özlediğini dile getirdi. Taşçı, kendi hitlerinin yanı sıra 90'lar projesinden, TSM'ye kadar uzanan geniş repertuarı ile kendisini izlemeye gelenlerle birlikte kış sezonunun tüm stresini sahnede attı.
Konseri izlemeye gelenler arasında Hayrettin Karaoğuz, Dilan Çıtak, Deha Bilimliler gibi isimler de yer aldı.