Tan Taşçı 4 ay sonra sahnede

Geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da aralıksız üç saat sahnede kalan Tan Taşçı, hem sahneyi hem seyircisini çok özlediğini dile getirdi. Taşçı, kendi hitlerinin yanı sıra 90'lar projesinden, TSM'ye kadar uzanan geniş repertuarı ile kendisini izlemeye gelenlerle birlikte kış sezonunun tüm stresini sahnede attı.

Konseri izlemeye gelenler arasında Hayrettin Karaoğuz, Dilan Çıtak, Deha Bilimliler gibi isimler de yer aldı.