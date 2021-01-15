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15.01.2021 - 08:14 |

Tarkan: Canım anam çok özledim seni

Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte yaklaşık bir yıldır Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle annesi NeşeTevetoğlu'ndan uzak kalan Tarkan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Tarkan: Canım anam çok özledim seni
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Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'ye dönemeyen Tarkan son paylaşımıyla annesine olan hasretini dile getirdi. Anne hasreti çeken Tarkan Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Annesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Ailemle sıkça haberleşiyoruz, görüntülü konuşuyoruz ama pandeminin başlangıcından beri ayrı yerlerdeyiz ve bir araya gelemedik maalesef. Canım anam çok özledim seni. Ailece kavuşacağımız günler yakındır inşallah" notunu yazdı. Tarkan'ın paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

Tarkan: Canım anam çok özledim seni

 

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