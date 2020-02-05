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05.02.2020 - 15:08 |

Tarkan'ın bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Tarkan, 14-16 Şubat tarihlerinde Monako Monte Carlo Yıldızlar Salonu'nda konser verecek. Megastar'ı Monako'da dinlemenin bedeli ise 9 bin TL.

Tarkan'ın bilet fiyatları dudak uçuklattı!

Yurtiçi ve yurt dışında hayranları tarafından konserleri merakla beklenen Tarkan, 14-16 Şubat tarihlerinde Monako Monte Carlo Yıldızlar Salonu’nda konser verecek. Tarkan’ı izlemek isteyen hayranları yine kesenin ağzını açacak.

850 kişilik salonda üçüncü kez sahne alacak Megastar’ı bir gece konaklamalı izleme bedeli 783 eurodan (5 bin 200 TL)  başlıyor. İki gece konaklamalı izleme bedeli ise bin 368 eurodan (9 bin 55 TL) başlıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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