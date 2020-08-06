Tokatçı filmi ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? İşte Tokatçı filmi konusu ve oyuncuları
Türk sinemasının sevilen filmleri arasında yer alan Tokatçı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrolünde Kemal Sunal ve Şevket Altuğ gibi usta isimlerin yer aldığı komedi filmi olan Tokatçı'nın konusu ve oyuncuları ise merakla araştırılıyor. Peki Tokatçı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çekildi?
Corona virüs nedeniyle bazı dizi çekimlerine ara verildi. Televizyonda diziler yerine yabancı ve yerli filmler yayınlanıyor. Tokatçı bu akşam izleyicilerle buluşacak filmler arasında yer alıyor. Peki Tokatçı ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte oyuncuları...
TOKATÇI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Tokatçı, 1983 yapımı Türk yapımı komedi filmidir.
TOKATÇI OYUNCULARI
Kemal Sunal (Osman)
Ali Şen (Hasan Ağa)
Şevket Altuğ (Şevket)
Nazan Saatçi (Emine)
Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)
Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)
Selahattin Fırat (Deli Sait)
Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)
Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)
TOKATÇI KONUSU
Osman köyün ağası Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok para ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır(soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve bir tesadüf eseri asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.