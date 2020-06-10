Tolga Çevik'ten oğluna: Bahtın açık olsun aslanım

Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile evli olan Tolga Çevik'in oğlu Tan, 16 yaşına bastı. Ünlü komedyen oğlunun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Çevik oğluyla çekilen fotoğrafına, “16’ncı yaşa girmek.. Breh.. Allah karşına hayırlı insanlar çıkarsın. Bahtın açık olsun aslanım.Ben de kadayıf” notunu düştü.