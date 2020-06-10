10.06.2020 - 12:33 |
Tolga Çevik'ten oğluna: Bahtın açık olsun aslanım
Ünlü komedyen Tolga Çevik, oğlu Tan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik ile evli olan Tolga Çevik'in oğlu Tan, 16 yaşına bastı. Ünlü komedyen oğlunun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Çevik oğluyla çekilen fotoğrafına, “16’ncı yaşa girmek.. Breh.. Allah karşına hayırlı insanlar çıkarsın. Bahtın açık olsun aslanım.Ben de kadayıf” notunu düştü.
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiSon dakika haberine göre DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina verdi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.