'Tövbeler Olsun' dizisi final yapıyor

TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi "Tövbeler Olsun" için final kararı alındı. Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu.

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal'ın oturduğu 'Tövbeler Olsun' dizisi 32. bölümü ile sevenlerine veda edecek.

SEDA TÜRKMEN FİNAL ÖNCESİ AYRILIYOR

Öte yandan dizinin oyuncularından Seda Türkmen hikâyesi bittiği için 29. bölümde ekipten ayrılacak.