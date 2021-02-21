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21.02.2021 - 14:19 |

Toygar Işıklı'dan 'Ezel' itirafı!

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Ezel' dizisinin müziklerini hazırlayan Toygar Işıklı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündem oldu.

Toygar Işıklı'dan 'Ezel' itirafı!
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Senaryosu ve müzikleri ile izleyenlerden beğeni toplayan 'Ezel' dizisinin müziklerini yapan Toygar Işıklı'dan 12 yıl sonra bir itiraf geldi.

Toygar Işıklıdan Ezel itirafı

Işıklı'nın "Bu bestemi kimse beğenmez demiş ve bilgisayarımın çöp sepetine atmıştım. Eşim 'lütfen bunu stüdyoda kaydet, öyle karar ver, bu çok güzel' diyerek beni ikna etmişti. Ben de öyle yaptım ve 'Eyşan' 12 yıldır en çok dinlenen bestem oldu." mesajıyla paylaştığı gönderisi binlerce beğeni aldı.

ARADAN GEÇEN YILLARDA UNUTULMADI
Sevilen dizi 'Ezel', aradan geçen yıllarda unutulmamış, 25 aralık tarihinde twitter'da günün konusu olmuştu.

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'Ezel' mesajı sosyal medyayı salladı

Toygar Işıklıdan Ezel itirafı

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir başarı yakalayan 'Ezel' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz gibi usta isimler yer alıyordu.

Dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı, hiç ummadığı bir ihanet ile baş başa kalan 'Ömer' karakterinin hikayesine odaklanıyordu.

    21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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