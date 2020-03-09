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09.03.2020 - 15:23 |

Tuğçe Tayfur-Gökhan Göz ilk kez el ele

Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Gökhan Göz ile İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Tuğçe Tayfur-Gökhan Göz ilk kez el ele

Geçtiğimiz günlerde haklarında aşk dedikodusu çıkan Tuğçe Tayfur ile Gökhan Göz, romantik bir akşam yemeği yedi. İkili, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte AVM'de bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlendi.

Mekan çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere el ele mutluluk pozu veren Tayfur ve Göz, "Arkadaşlar hava biraz soğuk. Daha sonra uzun uzun sohbet ederiz. Her şey gördüğünüz gibi" diyerek, aşk dedikodularını doğruladı.

Tuğçe Tayfur-Gökhan Göz ilk kez el ele

Haluk Levent isyan etti: Dekontları yollayın ben ödeyeceğim!İzmir Buca'da yaşayan, beyin tümörü nedeniyle kemoterapi gördüğünü söyleyerek saçlarını da kazıtan İrem Atan (19), Haluk Levent'e çağrıda bulunmuştu. Buna kayıtsız kalmayan Levent ise genç kıza moral için gitar çaldı ancak işin aslı daha farklı çıktı.
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Cadde Yazarları

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