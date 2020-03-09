09.03.2020 - 15:23 |
Tuğçe Tayfur-Gökhan Göz ilk kez el ele
Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Gökhan Göz ile İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde haklarında aşk dedikodusu çıkan Tuğçe Tayfur ile Gökhan Göz, romantik bir akşam yemeği yedi. İkili, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte AVM'de bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlendi.
Mekan çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere el ele mutluluk pozu veren Tayfur ve Göz, "Arkadaşlar hava biraz soğuk. Daha sonra uzun uzun sohbet ederiz. Her şey gördüğünüz gibi" diyerek, aşk dedikodularını doğruladı.
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