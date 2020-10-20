Türkiye Rallisi için beklemede

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Açıklanan 2021 Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan üç ülkenin, henüz gerekli anlaşma sağlanmadığı için yarış yapması kesin değil. Biz TOSFED olarak, ülkemiz menfaatlerini de koruyarak, kendi koşullarımız doğrultusunda Türkiye Rallisi’ni 2021’de de en iyi şekilde düzenlemeye hazırız” şeklinde konuştu.