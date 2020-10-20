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20.10.2020 - 07:00 |

Türkiye Rallisi için beklemede

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, son üç yıldır FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil olarak organize edilen Türkiye Rallisi, Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından açıklanan 2021 takviminde rotasyona girerek bekleme listesinde yer aldı.

Türkiye Rallisi için beklemede
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TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Açıklanan 2021 Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan üç ülkenin, henüz gerekli anlaşma sağlanmadığı için yarış yapması kesin değil. Biz TOSFED olarak, ülkemiz menfaatlerini de koruyarak, kendi koşullarımız doğrultusunda Türkiye Rallisi’ni 2021’de de en iyi şekilde düzenlemeye hazırız” şeklinde konuştu.

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