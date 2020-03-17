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17.03.2020 - 16:07 |

Türkiye'nin yeni assolisti: Efruze

Müzik yaşamı piyona çalarak başlayan opera sanatçısı Efruze’nin, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan 11 şarkılık ‘’ ASSOLİST ‘’ adlı albümü müzik marketlerde yerini almaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yeni assolisti: Efruze

Sanatçının yeni nesil Türk Sanat Müziği olarak yorumladığı ve hazırlık çalışmaları oldukça uzun süren albümdeki eserler, Yeşilçam sinemasına esin kaynağı olan şarkılardan oluşuyor.

Assolist, orta yaş grubunu geçmişin güzel günlerine götürürken, yeni nesil pop/ rock müziğine de esin kaynağı olacak nitelikte... 

İrem Sak'tan tepki çeken corona virüs videosuTedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille sıraladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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