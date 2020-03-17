17.03.2020 - 16:07 |
Türkiye'nin yeni assolisti: Efruze
Müzik yaşamı piyona çalarak başlayan opera sanatçısı Efruze’nin, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan 11 şarkılık ‘’ ASSOLİST ‘’ adlı albümü müzik marketlerde yerini almaya hazırlanıyor.
Sanatçının yeni nesil Türk Sanat Müziği olarak yorumladığı ve hazırlık çalışmaları oldukça uzun süren albümdeki eserler, Yeşilçam sinemasına esin kaynağı olan şarkılardan oluşuyor.
Assolist, orta yaş grubunu geçmişin güzel günlerine götürürken, yeni nesil pop/ rock müziğine de esin kaynağı olacak nitelikte...