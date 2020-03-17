Türkiye'nin yeni assolisti: Efruze

Sanatçının yeni nesil Türk Sanat Müziği olarak yorumladığı ve hazırlık çalışmaları oldukça uzun süren albümdeki eserler, Yeşilçam sinemasına esin kaynağı olan şarkılardan oluşuyor.

Assolist, orta yaş grubunu geçmişin güzel günlerine götürürken, yeni nesil pop/ rock müziğine de esin kaynağı olacak nitelikte...