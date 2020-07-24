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24.07.2020 - 09:08 | | EMRAH AKÇAAY

Türkü Turan maske kuralını hiçe saydı

Türkü Turan, önceki akşam arkadaş grubuyla Arnavutköy'deydi. Bir mekanda yemek yiyen Türkü Turan, gece yarısı objektiflere yakalandı.

Türkü Turan maske kuralını hiçe saydı
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Türkü Turan'ın, corona virüs salgını nedeniyle zorunlu olan maske takma kuralını es geçtiği gözlendi. Patlayan flaşlar sonrası oyuncu, arkadaşlarının kullandığı araçla Arnavutköy'den ayrıldı. 

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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