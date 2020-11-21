MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur
21.11.2020 - 13:24 |

Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur

Oyuncu Uğur Pektaş, eski eşi Gamze Özçelik’le evliliğinden olan 10 yaşındaki oğlu Murathan’la fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur
ABONE OL

Uğur Pektaş, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:
“Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur, çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır. Bunu sadece yaşayanlar bilir, bilenler anlar, anlayanlar yaşar. Yaşayanlar çok hızlı bir şekilde değişir ruhunun derinliklerindeki gerçeğine ulaşır.”

Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şeyma Subaşı plajda yoga yaptı

Şeyma Subaşı plajda yoga yaptı

Eda Ece yeni evine servet ödedi

Eda Ece yeni evine servet ödedi

Betül Demir'den sosyal medya tepkisi

Betül Demir'den sosyal medya tepkisi

'Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım'

'Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet