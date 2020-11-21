Uğur Pektaş: Gerçek aşkta ego yoktur

Uğur Pektaş, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:

“Gerçek aşkta bölünme, ayrışma yani ego yoktur. Sevenler birbirinin içine erir. Sadece çıkar ilişkilerinde bölünme vardır. Seven ile sevilen ayrışır. Gerçek aşkta ilişki yoktur, çünkü ilişki kuracak iki ayrı insan yoktur. Sadece birlik ve saf sevgi vardır. Bunu sadece yaşayanlar bilir, bilenler anlar, anlayanlar yaşar. Yaşayanlar çok hızlı bir şekilde değişir ruhunun derinliklerindeki gerçeğine ulaşır.”