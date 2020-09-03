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HaberlerMagazin Haberleri Ünlü aktör Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durdu
03.09.2020 - 23:45 | | DHA

Ünlü aktör Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durdu

Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'un corona virüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.

Ünlü aktör Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durdu
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Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'ın (34) corona virüse yakalandığı duyuruldu. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor. Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

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