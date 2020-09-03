03.09.2020 - 23:45 | | DHA
Ünlü aktör Robert Pattinson corona virüse yakalandı! Batman filminin çekimleri durdu
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'un corona virüse (Covid-19) yakalandığı ve başrol olarak rol aldığı yeni Batman filminin çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.
Ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'ın (34) corona virüse yakalandığı duyuruldu. Ünlü oyuncu Twilight (Alacakaranlık) film serisiyle tanınıyor. Öte yandan, oyuncunun rol aldığı ve henüz yapımı devam eden Batman filminin çekimlerinin de geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.