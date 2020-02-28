Ünlüleri buluşturan davet

Bref De Luxe ürün serisi önceki akşam WU Sushi& Cocktails’te ünlü isimleri bir araya getirdi. Davete, Burcu Kara, Ceylan Çapa, Öykü Çelik, Melis Özer, Ayça İnci, Ayçin İnci ve Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Lansmana özel olarak hazırlanan Parfüm Bar alanında, konuklar parfümörler eşliğinde kendileri için kokular tasarladı. l EMRAH AKÇAAYBref De Luxe ürün serisi önceki akşam WU Sushi& Cocktails’te ünlü isimleri bir araya getirdi. Davete, Burcu Kara, Ceylan Çapa, Öykü Çelik, Melis Özer, Ayça İnci, Ayçin İnci ve Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu isimler katıldı. Lansmana özel olarak hazırlanan Parfüm Bar alanında, konuklar parfümörler eşliğinde kendileri için kokular tasarladı.