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17.03.2020 - 07:00 |

Ünlülerin uğrak noktası

Dice Kayek markasıyla, Paris’teki butikleri ünlülerin uğrak yeri haline gelen Ece ve Ayşe Ege, son olarak Hollywood’un iki ünlü ismi Sharon Stone ile Abigail Spencer’ı ağırladı.

Ünlülerin uğrak noktası

Dice Kayek markasıyla, Paris’teki butikleri ünlülerin uğrak yeri haline gelen Ece ve Ayşe Ege, son olarak Hollywood’un iki ünlü ismi Sharon Stone ile Abigail Spencer’ı ağırladı. Yeni tasarımlara hayran kalan iki yıldız, kıyafetleri tek tek deneyip, yüklü miktarda alışveriş yaptı. İkiliye alışverişlerinde, Ece Ege eşlik etti.

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