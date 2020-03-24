Ütüyle spor

Çağlar Ertuğrul, virüs nedeniyle evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Bir yandan ütü bir yandan da spor yaptığı anları Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Bir haftadır karantinadayım. Ütülenecek kıyafetlerinizi gönderebilirsiniz” diyerek, espri yaptı.