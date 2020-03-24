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24.03.2020 - 07:00 |

Ütüyle spor

Çağlar Ertuğrul, virüs nedeniyle evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

Ütüyle spor

Çağlar Ertuğrul, virüs nedeniyle evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Bir yandan ütü bir yandan da spor yaptığı anları Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Bir haftadır karantinadayım. Ütülenecek kıyafetlerinizi gönderebilirsiniz” diyerek, espri yaptı.

Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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