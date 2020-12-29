Uyanış Büyük Selçuklu 15. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle...

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölümdeki sahnelerle pazartesi akşamına damga vurdu. Melikşah'ın Tacülmülk'e tepkisi ve Kuvel Kalesi savaşı da tansiyonu arttırdı. Diziseverlerin araştırdığı başka bir konu da Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları oldu.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Dizide birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Son günlerde ise kadrosunu genişletmeye devam eden Selçuklu dizisinin kadrosunda:

Melikşah - Buğra Gülsoy

Terken Hatun - Hatice Şendil

Hasan Sabbah - Gürkan Uygun

Ahmed Sencer - Ekin Koç

Elçin Hatun - Leyla Lydia Tuğutlu

Turna - Sevda Erginci

Nizamülmülk - Mehmet Özgür

Kaan Taşaner - Markus

Tacülmülk - Mehmet Bozdoğan

Muhammed Tapar - Ali Gözüşirin

Arslantaş - İlker Kızmaz

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından Uyanış: Büyük Selçuklu, yayımlanan 14. bölümünde nefes kesen savaş sahneleri ile günün en çok konuşulanı oldu. Fakat dizinin beklenen 15. yeni bölüm fragmanı ise ekrana gelmedi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 14. SON BÖLÜM FULL İZLE...