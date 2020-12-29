Uyanış Büyük Selçuklu 15. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle...
Uyanış Büyük Selçuklu 14. son bölüm pazartesi akşamı sevenleri karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizinin oyuncuları da araştırılıyor. Yeni karakterler ile yoluna devam eden Uyanış Büyük Selçuklu 15. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi mi? Melikşah'ın Kuvel Kalesi'ni almak için giriştiği mücadele heyecan yarattı. İşte, detaylar...
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölümdeki sahnelerle pazartesi akşamına damga vurdu. Melikşah'ın Tacülmülk'e tepkisi ve Kuvel Kalesi savaşı da tansiyonu arttırdı. Diziseverlerin araştırdığı başka bir konu da Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları oldu.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Dizide birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Son günlerde ise kadrosunu genişletmeye devam eden Selçuklu dizisinin kadrosunda:
Melikşah - Buğra Gülsoy
Terken Hatun - Hatice Şendil
Hasan Sabbah - Gürkan Uygun
Ahmed Sencer - Ekin Koç
Elçin Hatun - Leyla Lydia Tuğutlu
Turna - Sevda Erginci
Nizamülmülk - Mehmet Özgür
Kaan Taşaner - Markus
Tacülmülk - Mehmet Bozdoğan
Muhammed Tapar - Ali Gözüşirin
Arslantaş - İlker Kızmaz
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Son dönemin dikkat çeken yapımlarından Uyanış: Büyük Selçuklu, yayımlanan 14. bölümünde nefes kesen savaş sahneleri ile günün en çok konuşulanı oldu. Fakat dizinin beklenen 15. yeni bölüm fragmanı ise ekrana gelmedi.