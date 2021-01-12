Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımı Uyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Diziye baş hatun olarak Zübeyde Hatun katıldı. Zübeyde Hatun ile Uyanış Büyük Selçuklu 'da taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor. Sırlar itabı korkusuyla Hasan Sabbah beklenmedik hamlelerde bulunur. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı‘nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir? Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM FULL İZLE...