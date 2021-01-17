Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Uzaydan Gelen Fırtına filmi kaç yılında çekildi?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi Kanal D ekranında izleyici ile buluştu. 2017 yılında vizyona giren Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Dean Devlin oturuyor. ABD yapımı olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi Bilimkurgu ve Aksiyon türünde çekildi. Filmin konusu dünyada iklimi kontrol eden uydularda meydana gelen arıza nedeniyle fırtınadan dünyayı kurtarmaya çalışan bir uydu tasarımcısı ve gelişen olaylar filmde konu alınıyor

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Uzaydan Gelen Fırtına (İngilizce: Geostorm) Dean Devlin tarafından yönetilen, senaryosunu birlikte yazdığı ve ortak yapımcılığını yaptığı 2017 Amerikan bilim kurgu felaket filmi. Filmde Gerard Butler, Jim Sturgess, Ed Harris, Abbie Cornish, Richard Schiff, Alexandra Maria Lara, Robert Sheehan, Daniel Wu, Eugenio Derbez ve Andy García yer alıyor. Konusu, dünya'da iklimi kontrol eden uydularda meydana gelen arızanın neden olduğu fırtınadan kurtarmaya çalışan bir uydu tasarımcısını ve gelişen olayları göstermektedir.

Başlıca ana fotoğraf çekimleri 20 Ekim 2014'te New Orleans, Louisiana'da başladı. Kötü test taramalarından sonra, Aralık 2016'da yönetici yapımcı Jerry Bruckheimer, senarist Laeta Kalogridis ve yeni yönetmen Danny Cannon tarafından yeniden çekimler yapıldı. Film, Skydance Media ve Warner Bros arasındaki ilk ortak yapımdır. Film Warner Bros tarafından yayınlandı. ABD'de 20 Ekim 2017'de 2D, Real D 3D ve IMAX 3D olarak gösterime girdi. Dünya çapında 221 milyon dolar hasılat yapmasına rağmen, film 120 milyon dolarlık bütçesiyle bir gişe bombası olarak yorumlandı. Stüdyoda 74 milyon dolar kaybetti ve "olumsuz" hikâye ve "cansız" görsel efektlere odaklanan eleştirilerle büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası

Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası

Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı

Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom

Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma

Richard Schiff .... Virginia Senatörü Thomas Cross

Alexandra Maria Lara .... uzay istasyonu komutanı Ute Fassbinder ve Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Astronotu

Robert Sheehan .... ICSS İngiliz ekibi üyesi Duncan Taylor ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı Astronotu

Eugenio Derbez .... ICSS'nin Meksikalı mürettebat üyesi Al Hernandez ve Meksika Uzay Ajansı Astronotu

Adepero Oduye .... ICSS ve Nijeryalı mürettebat üyesi Eni Adisa ve Ulusal Uzay Araştırma ve Geliştirme Ajansı Astronotu

Amr Waked .... Ray Dussette, ICSS ve CNES Astronotunun Fransız mürettebatı

Daniel Wu .... Cheng Long, Hong Kong merkezli Dutch Boy (Hollandalı Çocuk) Programının süpervizörü

Zazie Beetz .... bir siber güvenlik uzmanı. Dana ve Max'in yakın arkadaşı

Talitha Bateman .... Hannah Lawson. Jake'in kızı ve Max'in yeğeni. Filmin başlangıç ​​ve bitiş anlatıcısı.

Billy Slaughter .... Karl Dright

Tom Choi .... Çin Temsilcisi Lee

Mare Winningham .... Dr. Jennings

Jeremy Ray Taylor .... Emmett

Gregory Alan Williams .... General Montgaff

Drew Powell .... Chris Campbell

Katheryn Winnick .... Jake'in eski karısı ve Hannah'nın annesi Olivia Lawson olarak rol almıştı, ancak yeniden çekimler sırasında rolü Julia Denton'la yeniden şekillendi.