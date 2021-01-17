Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Uzaydan Gelen Fırtına filmi kaç yılında çekildi?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi Kanal D ekranında izleyici ile buluştu. Bilimkurgu ve Aksiyon türünde çekilen Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Dean Devlin oturuyor. ABD yapımı olan filmin başrollerinde Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish gibi isimler yer alıyor. İşte Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Uzaydan Gelen Fırtına filmi Kanal D ekranında izleyici ile buluştu. 2017 yılında vizyona giren Uzaydan Gelen Fırtına filminin yönetmen koltuğunda Dean Devlin oturuyor. ABD yapımı olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi Bilimkurgu ve Aksiyon türünde çekildi. Filmin konusu dünyada iklimi kontrol eden uydularda meydana gelen arıza nedeniyle fırtınadan dünyayı kurtarmaya çalışan bir uydu tasarımcısı ve gelişen olaylar filmde konu alınıyor
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU
Uzaydan Gelen Fırtına (İngilizce: Geostorm) Dean Devlin tarafından yönetilen, senaryosunu birlikte yazdığı ve ortak yapımcılığını yaptığı 2017 Amerikan bilim kurgu felaket filmi. Filmde Gerard Butler, Jim Sturgess, Ed Harris, Abbie Cornish, Richard Schiff, Alexandra Maria Lara, Robert Sheehan, Daniel Wu, Eugenio Derbez ve Andy García yer alıyor. Konusu, dünya'da iklimi kontrol eden uydularda meydana gelen arızanın neden olduğu fırtınadan kurtarmaya çalışan bir uydu tasarımcısını ve gelişen olayları göstermektedir.
Başlıca ana fotoğraf çekimleri 20 Ekim 2014'te New Orleans, Louisiana'da başladı. Kötü test taramalarından sonra, Aralık 2016'da yönetici yapımcı Jerry Bruckheimer, senarist Laeta Kalogridis ve yeni yönetmen Danny Cannon tarafından yeniden çekimler yapıldı. Film, Skydance Media ve Warner Bros arasındaki ilk ortak yapımdır. Film Warner Bros tarafından yayınlandı. ABD'de 20 Ekim 2017'de 2D, Real D 3D ve IMAX 3D olarak gösterime girdi. Dünya çapında 221 milyon dolar hasılat yapmasına rağmen, film 120 milyon dolarlık bütçesiyle bir gişe bombası olarak yorumlandı. Stüdyoda 74 milyon dolar kaybetti ve "olumsuz" hikâye ve "cansız" görsel efektlere odaklanan eleştirilerle büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı.
UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI
Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası
Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası
Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı
Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom
Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma
Richard Schiff .... Virginia Senatörü Thomas Cross
Alexandra Maria Lara .... uzay istasyonu komutanı Ute Fassbinder ve Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Astronotu
Robert Sheehan .... ICSS İngiliz ekibi üyesi Duncan Taylor ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı Astronotu
Eugenio Derbez .... ICSS'nin Meksikalı mürettebat üyesi Al Hernandez ve Meksika Uzay Ajansı Astronotu
Adepero Oduye .... ICSS ve Nijeryalı mürettebat üyesi Eni Adisa ve Ulusal Uzay Araştırma ve Geliştirme Ajansı Astronotu
Amr Waked .... Ray Dussette, ICSS ve CNES Astronotunun Fransız mürettebatı
Daniel Wu .... Cheng Long, Hong Kong merkezli Dutch Boy (Hollandalı Çocuk) Programının süpervizörü
Zazie Beetz .... bir siber güvenlik uzmanı. Dana ve Max'in yakın arkadaşı
Talitha Bateman .... Hannah Lawson. Jake'in kızı ve Max'in yeğeni. Filmin başlangıç ve bitiş anlatıcısı.
Billy Slaughter .... Karl Dright
Tom Choi .... Çin Temsilcisi Lee
Mare Winningham .... Dr. Jennings
Jeremy Ray Taylor .... Emmett
Gregory Alan Williams .... General Montgaff
Drew Powell .... Chris Campbell
Katheryn Winnick .... Jake'in eski karısı ve Hannah'nın annesi Olivia Lawson olarak rol almıştı, ancak yeniden çekimler sırasında rolü Julia Denton'la yeniden şekillendi.