Vatan Şaşmaz kimdir, nereli? Vatan Şaşmaz nasıl, neden öldü?

Tam adı Vatansever Şaşmaz olan oyuncu, uzun süre ATV'de Melike Öcalan ile sabah programı sundu. Yine birçok dizi ve filmde yer alan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından öldürüldü. Yasemin Adalı ile 2015 yılında hayatını birleştirdi. Çocuklar Duymasın'ın Engin'i Vatan Şaşmaz aslen nereli? İşte, detaylar...

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Şaşmaz, Vatansever adıyla 8 Ocak 1975 tarihinde Fatih, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Çanakkale Bigalı'dır. İstanbul Vatan Caddesinde dünyaya geldiği için annesi Vatansever ismini vermiştir. Gençlik yıllarında fotomodellik yaptı ve bazı reklamlarda ve kliplerde rol aldı. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte atv'de sabah programları sundu. Sonrasında yine atv'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle tanınan Vatan Şaşmaz, TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynadı. 2004 yılında TRT'nin Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde boy gösterdi. 2015 yılında ise oyuncu, Yasemin Adalı ile dünyaevine girdi. Daha önce Nurşen Kocayaş ile evlilik gerçekleştirmişti.

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü.