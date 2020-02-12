Volkan Konak: Beni yakın, küllerimi Karadeniz'e atın

Hürriyet gazetesinden Cengiz Semercioğlu, bugünkü yazısında, Volkan Konak'ın vasiyetine değindi. Semercioğlu'nun yazısına göre; Konak, geçtiğimiz gece verdiği konserde Karadeniz aşkına yenik düştü ve şöyle dedi:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”

52 yaşındaki sanatçının bu isteği, akıllara 2008 yılında vefat eden opera sanatçısı Leyla Gencer'in bedeninin İtalya’da yakılması ve küllerinin Boğaz’a dökülmesini akıllara getirdi.

Semercioğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yakılmak isteyen isimler içinde Volkan Konak ilk değil. En son Yıldız Kenter'in vefatında bu meseleyi tartışmıştık. Kenter'in ölümünden sonra yakılmak istendiği ortaya çıkmış, ancak hayata geçirilememişti. Daha önce Meral Okay da bunu istemiş ama yapılmamıştı. Bu konuda benim hatırladığım tek ünlü Leyla Gencer. Ünlü soprano, 2008 yılında öldüğünde İtalya'da yakılmış ve külleri Boğaz'a dökülmüştü.

Türkiye'de vefat sonrası yakılmakla ilgili yasal açıdan bir engel yok. Volkan Konak yakılıp küllerinin Karadeniz'e dökülmesini istiyorsa, hayattayken bunu açıkça ifade etmesi ve vasiyetine yazması gerekiyor. Bu vasiyetle birlikte üç kişinin şahitliği de gerekiyor. Ancak Türkiye'de vasiyet meselesi de tartışmalı. Üstelik Türkiye'de krematoryum da yok, bunun için cenaze yurtdışına götürülmeli. Ya da Leyla Gencer örneğinde olduğu gibi yurtdışında vefat etmek gerekiyor.

Volkan Konak'ın sabah sabah bize konuşturduğu şeylere bak. Allah geçinden versin diyelim."