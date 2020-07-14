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14.07.2020 - 07:00 |

Wayfair tepkisi

Yıldız Tilbe, ABD merkezli online mobilya mağazası Wayfair’in, fahiş fiyatlı eşyaları ‘çocuk kaçakçılığı’ yapmak için paravan olarak kullandığı iddiasına Twitter’dan tepki gösterdi.

Wayfair tepkisi
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Yıldız Tilbe, ABD merkezli online mobilya mağazası Wayfair’in, fahiş fiyatlı eşyaları ‘çocuk kaçakçılığı’ yapmak için paravan olarak kullandığı iddiasına Twitter’dan tepki gösterdi. Şarkıcı, “Çocuklarınıza ve kendinize dikkat edin. Ne günlere kaldık! Allah korusun. Böyle böyle kıyamete gidiyoruz işte...” notunu düştü.

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