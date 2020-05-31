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31.05.2020 - 10:52 |

Williams Ailesi'nin zor günleri

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın babasına parkinson teşhisi konmasının ardından eşi Ayda Field'in annesi de kansere yakalandı.

Williams Ailesi'nin zor günleri
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İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın Kıbrıs asıllı eşi Ayda Field, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Ayda Field'ın parkinson ve lupus gibi hastalıkların tedavisini gören 70 yaşındaki annesi Gwen Field'e ikinci seviye rahim ağzı kanseri teşhisi kondu.

Şu sıralar tedavisi için hastanede olduğu için endişeli olduklarını söyleyen Field, "Anneme ocak ayında ikinci seviye rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Ameliyatın ardından günlük kemoterapi ve radyasyon tedavisi görüyor. Koronavirüs yüzünden de çok korkuyoruz" dedi.

Robbie Williams da yakın zamanda babasının parkinson hastası olduğunu açıklamıştı.

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