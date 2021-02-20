Wilma Elles, Tulum tatilinde

İkizleriyle birlikte tatile çıkan Wilma Elles, rotayı Meksika'da bulunan ve son yıllarda dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Tulum kentine çevirdi.

"BİR RÜYA, BİR CENNET"

34 yaşındaki oyuncu, 733 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Bir rüya, bir cennet. Hayatımın her saniyesi için teşekkür ederim" notunu yazdı.