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20.02.2021 - 18:21 |

Wilma Elles, Tulum tatilinde

Oyuncu Wilma Elles, altı yaşındaki ikizleri Melodi Evita Veronika ve Milat Aristo Kerem'le birlikte tatile çıktı.

Wilma Elles, Tulum tatilinde
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İkizleriyle birlikte tatile çıkan Wilma Elles, rotayı Meksika'da bulunan ve son yıllarda dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Tulum kentine çevirdi.

Wilma Elles, Tulum tatilinde

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"BİR RÜYA, BİR CENNET"
34 yaşındaki oyuncu, 733 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Bir rüya, bir cennet. Hayatımın her saniyesi için teşekkür ederim" notunu yazdı.

Wilma Elles, Tulum tatilinde

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20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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