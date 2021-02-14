MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
14.02.2021 - 19:04 |

Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Sinemada dikkat çeken Yabancı (Outlander) filmi televizyon ekranlarında severek izleniyor. Oyuncuları ve konusuyla öne çıkan Yabancı filmi macera, aksiyon ve bilimkurgu türünde hazırlanmıştır. İşte, Yabancı filmi detayları...

Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
ABONE OL

Yabancı filmi başrollerinde; Jim Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston gibi isimler yer alıyor. İlgiyle izlenen Yabancı filmi televizyon ekranlarında yayın hayatını sürdürüyor. Filmin yönetmenliğini Howard McCain üstleniyor, yapımcıları ise Chris Roberts, Barrie M. Osborne ve John Schimmel olarak açıklanıyor. 

YABANCI FİLMİ KONUSU

İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikâyede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona her şeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.

YABANCI FİLMİ OYUNCULARI

John Hurt
Jack Huston
Sophia Myles
Ron Perlman
Simon Northwood
Todd Schroeder
Martha Irving
Rolü : Weeping Woman
Michael Ray Fox
Craig Harris
Aidan Devine
Cliff Saunders
Patrick Stevenson
James Preston Rogers
Ted Ludzik
Danny Lima

14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

Ünal Karaman: "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık"

Ünal Karaman: "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık"

Son dakika - Fuat Çapa'dan Fırat Aydınus sözleri! "Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var herhalde"

Son dakika - Fuat Çapa'dan Fırat Aydınus sözleri! "Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var herhalde"

Son dakika - Fatih Terim: "Muslera yere bile yatmadı"

Son dakika - Fatih Terim: "Muslera yere bile yatmadı"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet