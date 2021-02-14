Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Yabancı filmi başrollerinde; Jim Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston gibi isimler yer alıyor. İlgiyle izlenen Yabancı filmi televizyon ekranlarında yayın hayatını sürdürüyor. Filmin yönetmenliğini Howard McCain üstleniyor, yapımcıları ise Chris Roberts, Barrie M. Osborne ve John Schimmel olarak açıklanıyor.

YABANCI FİLMİ KONUSU

İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikâyede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona her şeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.

YABANCI FİLMİ OYUNCULARI

John Hurt

Jack Huston

Sophia Myles

Ron Perlman

Simon Northwood

Todd Schroeder

Martha Irving

Rolü : Weeping Woman

Michael Ray Fox

Craig Harris

Aidan Devine

Cliff Saunders

Patrick Stevenson

James Preston Rogers

Ted Ludzik

Danny Lima