Yabancı filmi konusu nedir? Yabancı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Sinemada dikkat çeken Yabancı (Outlander) filmi televizyon ekranlarında severek izleniyor. Oyuncuları ve konusuyla öne çıkan Yabancı filmi macera, aksiyon ve bilimkurgu türünde hazırlanmıştır. İşte, Yabancı filmi detayları...
Yabancı filmi başrollerinde; Jim Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston gibi isimler yer alıyor. İlgiyle izlenen Yabancı filmi televizyon ekranlarında yayın hayatını sürdürüyor. Filmin yönetmenliğini Howard McCain üstleniyor, yapımcıları ise Chris Roberts, Barrie M. Osborne ve John Schimmel olarak açıklanıyor.
YABANCI FİLMİ KONUSU
İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikâyede bir kahraman olan Kainan’ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona her şeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar.
YABANCI FİLMİ OYUNCULARI
John Hurt
Jack Huston
Sophia Myles
Ron Perlman
Simon Northwood
Todd Schroeder
Martha Irving
Rolü : Weeping Woman
Michael Ray Fox
Craig Harris
Aidan Devine
Cliff Saunders
Patrick Stevenson
James Preston Rogers
Ted Ludzik
Danny Lima