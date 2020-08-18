Yahşi Batı nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi? Yahşi Batı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğinde çekilen 2010 ypaımı Yahşi Batı filmi vizyona girdiği tarihte puanları toplamıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen keyifle izlenen Yahşi Batı'nın oyuncu kadrosunda kimler var?



Senaryosunu Cem Yılmaz'yın yazdığı müziklerini Ömer Özgür'ün üstlendiği Yahşi Batı'nın yapımcı kadrosunda ise Murat Akdilek, Cem Yılmaz ve idari yapımcı olarak Oğuz Peri yer alıyor.

YAHŞİ BATI KONUSU



19. Yüzyıl'da özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika'ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, treni durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar. Kasabalarda aranan azılı suçluluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikilinin maceralı yolculuğu sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Yaşadıkları kasabada başlarına türlü dertler açan ikiliyi fazlasıyla eğlenceli maceralar beklemektedir.

YAHŞİ BATI OYUNCU KADROSU

Cem yılmaz: Aziz Bey

Ozan Güven: Lemi Bey

Demet Evgar: Susan Van Dyke

Zafer Algöz: LLoyd

Özkan Uğur: Kızılkayalar

Cansu Dere: Mary Lou

Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy

Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko

Johnny Lesh: Mehmet Ppolat

Mary Ann: Demet Tuncer

Sheriff Murphy: Süleyman Turan