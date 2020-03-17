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17.03.2020 - 16:48 |

Yalın, Instagram'la evinize geliyor

Şarkıcı Yalın, corona virüsünün bulaşıcı etkisi nedeniyle yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, Instagram üzerinden mini konser verecek.

Yalın, Instagram'la evinize geliyor

İlk kez Instagram'dan canlı olarak dinleyicileriyle buluşacağının müjdesini, "Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka, hayaller ve umutlar bambaşka. Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız. Yoğun istek üzerine dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram'dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim. Bu gece 22:00 civarı sözleşelim. İstek şarkılarını lütfen yazın, elimden geldiğince çalıp söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü grup Coldplay, Amerikalı rapçi Lizzo gibi isimler de açtıkları canlı yayınlarla hayranlarına moral vermişti.

İrem Sak'tan tepki çeken corona virüs videosuTedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille sıraladı.
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Cadde Yazarları

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