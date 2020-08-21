21.08.2020 - 07:00 |
‘Yaralı Kuşlar’la Kolombiya’da
Murat Evgin, geçtiğimiz ay 20 ülkede müzikseverlerle buluşturduğu ‘Yaralı Kuşlar’ albümüyle, Kolombiya’nın köklü gazetelerinden El Nuevo Siglo’ya ve televizyon kanalı Caracol TV’de haber oldu.
Murat Evgin, geçtiğimiz ay 20 ülkede müzikseverlerle buluşturduğu ‘Yaralı Kuşlar’ albümüyle, Kolombiya’nın köklü gazetelerinden El Nuevo Siglo’ya ve televizyon kanalı Caracol TV’de haber oldu. ‘Başarılı dizilerin arkasındaki ses’ başlığıyla verilen haberler için sanatçı, “Müzik gerçekten evrensel bir dil” dedi.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.