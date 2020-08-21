‘Yaralı Kuşlar’la Kolombiya’da

Murat Evgin, geçtiğimiz ay 20 ülkede müzikseverlerle buluşturduğu ‘Yaralı Kuşlar’ albümüyle, Kolombiya’nın köklü gazetelerinden El Nuevo Siglo’ya ve televizyon kanalı Caracol TV’de haber oldu. ‘Başarılı dizilerin arkasındaki ses’ başlığıyla verilen haberler için sanatçı, “Müzik gerçekten evrensel bir dil” dedi.