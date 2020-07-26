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HaberlerMagazin Haberleri 'Yarım Kalan Aşklar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
26.07.2020 - 14:21 |

'Yarım Kalan Aşklar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği BluTV'nin yeni dizisi 'Yarım Kalan Aşklar'ın ilk tanıtımı yayınlandı.

'Yarım Kalan Aşklar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
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Kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu, Ezel Akay ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı 'Yarım Kalan Aşklar' isimli dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği BluTV özel yapımı 'Yarım Kalan Aşkların çekimleri devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Umur Turagay otururken, senaryo ekibinde Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi yakında izleyici karşısına çıkacak.

‘Yarım Kalan Aşklar’, aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.

Yarım Kalan Aşklar dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

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