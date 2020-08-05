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05.08.2020 - 13:55 |

Yasak Elma 75. bölüm fragmanları izleyici ile buluştu! Yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma 75. bölüm için iki fragman yayınladı. FOX TV'de ekrana gelen dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken ilk görüntüler izleyenleri şaşırttı. Peki, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

Yasak Elma 75. bölüm fragmanları izleyici ile buluştu! Yeni bölümde neler olacak?
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FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA 75. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma yeni bölümde Şahika hapise düşüyor. Onu orada karşılayan isim ise Ender oluyor. Şahiha ve Ender neden hapise düştüğü merak ediliyor.

Dizinin yen bölüm tarihi ise henüz belli olmadı.

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 75. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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