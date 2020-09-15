15.09.2020 - 00:19 |
Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayında - Yasak Elma 76. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?
FOX TV'nin büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yasak Elma pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Yasak Elma 76 .bölümü dün ekranlara geldikten sonra yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yasak Elma dizisinde heyecan bu akşam 76. yeni bölümle devam etti ve heyecan doruğa çıktı...
YASAK ELMA 76. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.
YASAK ELMA 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
YASAK ELMA 76. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Yasak Elma 76. son bölüm izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...